Няма пряка заплаха за България от напрежението в Близкия изток. Това е заключението на свикания от президента Румен Консултативен съвет за национална сигурност.

„За мен апогеят на този конфликт беше ответният удар на иранските ракетни системи срещу иракски бази. Сега конфликтът е преминал от етап „горещ“ на „студен“, заяви бившият външен заместник-министър Милен Керемедчиев във "Важното, казано на глас" по bTV Радио. Той напълно споделя изводите от КСНС.

Отговорът на Иран е бил несъразмерен, защото САЩ са постигнали голяма победа с ликвидирането на генерал Касем Сулеймани, който е бил „мозъкът“ зад операциите на Техеран в региона.

Сулеймани е бил и ковчежникът на всички тези операции зад граница, включително финансирането на „Хизбулла“ и проиранските милиции в Ирак.

Ракетните удари показаха, че Иран не е готов на пълномащабни военни действия и бяха насочени по-скоро за вътрешнополитическа употреба, тъй като не нанесоха значителни материални щети.

„Те имаха по-скоро символично значение“, категоричен е Керемедчиев, който отбеляза, че при нападението не е имало човешки жертви, макар че иранските медии са манипулирали информацията и са заявили, че има 70 убити.

Американският президент е прав да залага на икономическите санкции срещу Техеран, което е видно от факта, че режимът никога не е бил толкова отслабен, категоричен е експертът.

„Русия не предприе крайна позиция и нямаше изказване от президента Путин, защото знае, че Иран е непредсказуем партньор“, смята Керемедчиев, който отбеляза като доказателство на своята теза фактът, че Москва е много внимателна при въоръжени сделки с Техеран.

По-интересна ще е позицията на Китай, който е основен вносител на ирански петрол и затова се очаква по-остра реакция от Пекин, прогнозира бившият външен заместник-министър.

Иран трудно ще произведе сам ядрено оръжие. Според анализатори на Техеран ще му е нужна поне година за това, но е невъзможно да се случи заради затегнатите санкции, убеден е Керемедчиев.

Така или иначе, след оттеглянето на САЩ, ядреното споразумение е било мъртва, но е поставяло „ЕС в една разкрачена позиция“, тъй като се опитва да поддържа някакви икономически отношения с Иран, което ще става все по-трудно заради американските санкции към фирми, търгуващи с Техеран.

Според Керемедчиев най-потърпевш от конфликта е Ирак, който бе разпокъсан и до голяма степен поставен под властта на Техеран чрез проиранските милиции.

Можем само да гадаем дали е имало връзка на Сулеймани с атентата в Сарафово, смята експертът, защото ако е имало неопровержими доказателства, израелските служби щяха да ги обявят официално и целият свят да разбере.