Нарастваща заплаха за Великобритания от страна на Китай, Русия, Иран и терористите

Разузнавателна служба МИ5 заяви днес, че е разочарован от провала на разследване за китайски шпионаж

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:00 ч. 16.10.2025 г.

Ръководителят на британската разузнавателна служба МИ5 заяви днес, че е разочарован от провала на разследване за китайски шпионаж, и добави, че Китай всекидневно представлява заплаха за националната сигурност на Великобритания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Британската прокуратура неочаквано оттегли обвиненията срещу двама британски граждани, които бяха обвинени, че са шпионирали в полза на Пекин между 2021 г. и 2023 година. Прокуратурата каза, че се отказала от обвиненията, тъй като в продължение на месеци не е получила поисканите от правителството доказателства, че Великобритания смята Китай за заплаха за националната ѝ сигурност.

След заплахата за „Томахоук“: Не се планира разговор между Путин и Тръмп

След като произнесе ежегодната си реч относно заплахите за Великобритания, генералният директор на МИ5 Кен Маккалъм заяви пред репортери, че агенцията му се е „намесила оперативно“ срещу Китай през последната седмица, но не даде повече подробности.

„Представляват ли представители на китайската държава заплаха за националната сигурност на Великобритания? Отговорът, разбира се, е да, всеки ден“, каза той в отговор на журналистически въпрос.

Маккалъм посочи, че вражески настроените страни последователно използват „грозните методи“, на терористите. По думите му агенцията му е осуетила „редица заговори за следене с враждебни намерения“ от страна на Русия и е проследила повече от 20 потенциално смъртоносни заговора, подкрепени от Иран.

„През 2025 г. МИ5 се сблъсква с по-голям обем и по-разнообразни заплахи от страна на терористи и държави от всякога“, заяви той в речта си в централата на МИ5 в Лондон.

Великобритания многократно е съобщавала за враждебни действия от страна на Русия, Иран и Китай, които отричат тези обвинения, посочва Ройтерс.

Британската полиция арестува двама души във връзка с кражба на данни на деца в Лондон

По-рано тази година шестима българи бяха осъдени на затвор за шпионаж в полза на Русия, а петима мъже бяха осъдени за извършване на палежи срещу свързани с Украйна предприятия в Лондон.

Маккалъм каза още, че заплаха за Великобритания от страна на терористи остава висока и че МИ5 и полицията са осуетили 19 заговори за атаки в напреднала фаза от началото на 2020 година.

„Ал Каида“ и „Ислямска държава“ отново стават все по-амбициозни и се възползват от нестабилността в чужбина, за да установяват по-стабилни позиции, добави той.

