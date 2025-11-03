dalivali.bg
Компания за порнографски филми е завела дело срещу Meta на Марк Зукърбърг

Компанията майка на Facebook и Instagram е обвинена в незаконно изтегляне на X-съдържание за обучение на изкуствения си интелект

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:24 ч. 03.11.2025 г.

Компания за производство на порнографски филми е завела дело срещу компанията на Марк Зукърбърг, обвинявайки я, че е пиратствала нейното съдържание чрез Torrent, мрежата за споделяне между равнопоставени потребители, често свързвана с пиратството.

Компанията майка на Facebook и Instagram е обвинена в незаконно изтегляне на X-съдържание за обучение на изкуствения си интелект, което нарушава авторските права на продуцентите.

Според компанията на Марк Зукърбърг процесът е „безсмислен“. В края на октомври технологичният гигант поиска от американския федерален съд да отхвърли жалбата, подадена от Strike 3 Holdings, компания за производство на филми за възрастни. Според TorrentFreak компанията претендира за повече от 350 милиона долара обезщетение за нанесени щети.

Meta разследва AI за „чувствителни“ чатове с деца

В молбата за отхвърляне, подадена в понеделник, 27 октомври, Meta обвинява ищеца, че се основава на „догадки и инсинуации“. Според нея няма доказателства, че е поръчала изтеглянето на 2400 филма, принадлежащи на Strike 3, нито че е знаела за тяхното съществуване. Въпреки това, продуцентът твърди, че е забелязал изтегляния от IP адреси на интернет гиганта, както и от мистериозна „скрита мрежа“ от 2500 скрити IP адреса.

Това съдържание би могло да послужи за обучение на „личната суперинтелигентност“, която Марк Зукърбърг обяви в публично писмо на 30 юли. Проект, който трябва да позволи на всеки да постигне целите си, да създаде света, който желае, и да стане идеалното си „аз“. Нищо по-малко.

Спорните изтегляния обхващат период от седем години, започващ от 2018 г. – много преди официалното стартиране на изследванията на Meta в областта на генеративните видеоклипове и мултимодалните модели. Хронологията, която според компанията оневинява от самото начало екипите ѝ за изкуствен интелект, се съобщава в статия на Ars Technica.

Meta спира политическите реклами в ЕС

Meta залага на баналността: файловете са били изтеглени за „лични и частни“ цели, а не за обучение на алгоритми. Обемът, твърди компанията, се ограничава до „няколко десетки заглавия годишно, получени периодично, по един файл наведнъж“. Това е далеч от масивния поток, необходим за обучението на модел за изкуствен интелект.

Остава сянката на „скритата мрежа“ от 2500 скрити IP адреса. Strike 3 Holdings твърди, че не знае кой стои зад тези изтегляния, но подозира Meta. Последната вижда в това липса на последователност: защо би скрила някои адреси и би използвала други публично? Зла воля или просто абсурд? Съдът ще реши.

ЕС глобява

За интернет гиганта залогът надхвърля значително въпроса за 350-те милиона долара. Става въпрос за защита на имиджа на отговорна компания, която се е заклела да създава етични видео инструменти. „Не искаме този тип съдържание [порнографско, бел. ред.] и предприемаме целенасочени мерки, за да избегнем обучението на нашата изкуствена интелигентност с този тип материали“, заяви говорителят на Meta.

Остава да се види дали това ще бъде достатъчно, за да убеди съдиите. 

