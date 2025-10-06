dalivali.bg
София
сега Краткотраен дъжд
00 Облачно
01 Облачно
02 Облачно
03 Краткотраен дъжд
Последни
новини
Краткотраен дъжд
Космическо време
Светът

Мерц: В Германия няма място за антисемитизъм

Той увери, че германското правителство ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че евреите могат да живеят в Германия в безопасност

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:25 ч. 06.10.2025 г.

Германският  канцлер Фридрих Мерц в телефонен разговор с израелския президент Ицхак Херцог изрази съболезнования и солидарност във връзка с втората годишнина от нападението на "Хамас" срещу еврейска територия, предаде БГНЕС. 

„Канцлерът подчерта, че в Германия не може да има място за антисемитизъм. Той увери, че германското правителство ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че евреите могат да живеят в Германия в безопасност“, обяви правителтвеният говорител Щефан Корнелиус. 

Според говорителя канцлерът Мерц е подчертал, че Германия ще защитава съществуването и сигурността на Израел. Това, отбеляза канцлерът, „е, както и преди, същността на германо-израелските отношения и израз на трайната историческа отговорност (на Германия)“. Мерц също изрази надежда, че „в следващите дни“ ще бъде възможно да се освободят останалите заложници на "Хамас" и да се постигне прекратяване на огъня в ивицата Газа.  

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за връщане на наборната военна служба

Говорител на кабинета съобщи също, че канцлерът се е срещнал в понеделник с Йозеф Шустер, ръководител на Централния съвет на евреите в Германия. Те „обсъдиха мерки за борба с антисемитизма и сигурността на евреите в Германия“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16
Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им

Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им
3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)
Червен код за порои във вторник – 7 октомври

Червен код за порои във вторник – 7 октомври
Тази сутрин
Снимка: „Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало“: Коментар на Иван Демерджиев и Антон Станков
„Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало“: Коментар на Иван Демерджиев и Антон Станков
Снимка: Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери
Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери
Снимка: Кметовете на „Люлин“ и „Красно село“ с критики към общината за кризисното сметоизвозване
Кметовете на „Люлин“ и „Красно село“ с критики към общината за кризисното сметоизвозване
Лице в лице
Снимка: Пътят на водата и пътят на закона
Пътят на водата и пътят на закона
Снимка: Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Снимка: Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели