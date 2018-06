Първата дама на САЩ отнесе критики заради избора си на яке, което носи при пътуването си до център за деца на мигранти в Тексас, предаде Би Би Си.

При качването си в самолета Мелания Тръмп е с връхна дреха, на която пише: „Наистина не ми пука. А на теб?”.

Говорителката ѝ Стефани Гришам заяви, че няма скрито послание в избора на облекло на първата дама. „След днешното важно посещение в Тексас се надявам, че медиите няма да изберат да се фокусират върху това”, допълва говорителката.

Якето предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Daily Mail reports that Melania Trump boarded her plane to Texas wearing a jacket that said on the back, "I really don't care, do u?"https://t.co/SeNGeux5jB pic.twitter.com/owHqTAyPdO