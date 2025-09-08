Медицинска сестра спаси… пияно бебе енотче (ВИДЕО)

Медицинска сестра спаси енот, опиянен от ферментирали плодове в Кентъки. Тя прави сърдечен масаж, за да съживи животното, пише UPI.

Мисти Комбс разказа, че забелязала на паркинга женски енот. Заедно с колегите си тя проследила животното и те открили двете му малки, попаднали в капан в кофа за боклук близо до алкохолна фабрика.

Тя успяла да извади едното бебе енотче с лопата, но второто лежало неподвижно с муцуна във водата.

„Започнах да му правя сърдечно-белодробна реанимация“, разказа Комбс.

След това животното е откарано във ветеринарната клиника. Лекарят потвърди, че малкото наистина е било пияно: то се е нахранило с ферментирали плодове. На животното са инжектирани течности и то е оставено в клиниката за през нощта, за да се възстанови напълно.

На следващия ден енотът, получил прякора Отис Кембъл — в чест на персонажа, градски пияница от култовото американско шоу The Andy Griffith Show — беше върнат на паркинга. Именно Комбс е натоварена със задачата да го пусне обратно в дивата природа, където той се върна при майка си и братята си.

„Бях изумена, че е оцеля. Това е невероятно чувство – да видиш живо същество, на което си помогнал - да се върне към живота“, сподели медицинската сестра.