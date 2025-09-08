dalivali.bg
Медицинска сестра спаси… пияно бебе енотче (ВИДЕО)

Тя последвала майка му до мястото, в което животното е лежало почти безжизнено

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:54 ч. 08.09.2025 г.

Медицинска сестра спаси енот, опиянен от ферментирали плодове в Кентъки. Тя прави сърдечен масаж, за да съживи животното, пише UPI.

Пияна птица увисна на качулката на млада жена, използва я за превоз (ВИДЕО)

Мисти Комбс разказа, че забелязала на паркинга женски енот. Заедно с колегите си тя проследила животното и те открили двете му малки, попаднали в капан в кофа за боклук близо до алкохолна фабрика. 

Тя успяла да извади едното бебе енотче с лопата, но второто лежало неподвижно с муцуна във водата.

„Започнах да му правя сърдечно-белодробна реанимация“, разказа Комбс.

След това животното е откарано във ветеринарната клиника. Лекарят потвърди, че малкото наистина е било пияно: то се е нахранило с ферментирали плодове. На животното са инжектирани течности и то е оставено в клиниката за през нощта, за да се възстанови напълно.

На следващия ден енотът, получил прякора Отис Кембъл — в чест на персонажа, градски пияница от култовото американско шоу The Andy Griffith Show — беше върнат на паркинга. Именно Комбс е натоварена със  задачата да го пусне обратно в дивата природа, където той се върна при майка си и братята си.

Молба с кръв върху възглавница: Спасиха жена, заклещена в заключена стая 30 часа

„Бях изумена, че е оцеля. Това е невероятно чувство – да видиш живо същество, на което си помогнал - да се върне към живота“, сподели медицинската сестра.

