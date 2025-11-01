76-годишен мъж е в критично състояние, след като е бил нападнат от собственото си куче - ротвайлер, в село край Каламата в петък. Той е интубиран в болница в Атина.
Според съобщенията, на спасителите е отнело близо час, за да стигнат до мястото на нападението.
Малко след 13 часа местно време жена се обадила в полицията, за да съобщи, че куче в двора на таверна в Агиос Флорос жестоко хапе човек, пише в. „Катимерини“.
На място е пристигнала линейка, но лекарите не успели да се доближат до човека, тъй като кучето продължавало да го хапе, а той лежал на земята и викал за помощ.
Служители на звеното за предотвратяване на престъпления към полицията били изпратени на мястото на инцидента, но и те се затруднили да обуздаят кучето.
76-годишният мъж настоял служителите да го застрелят. В крайна сметка един от служителите открил огън, убивайки животното.
Жертвата била откарана по спешност в болница с тежки наранявания и остава в интензивно отделение.
Членове на семейството казаха, че са притежавали кучето повече от 10 години и че нападението е било напълно неочаквано.
Полицията разследва обстоятелствата около инцидента.
