Кадри от полицейска камера, публикувани от полицейското управление на град Фол Ривър в САЩ, показват мъж, който се е заклещил в комин, докато се опитва да избяга от полицаи.

Детективите са изпълнявали заповед за обиск, когато мъжът се опитал да избяга, пише Ройтерс.

За лош късмет се заклещил в комина и на помощ е трябвало да му се притекат същите детективи, от които преди това бягал.

Видео показва как членове на пожарната и спешната медицинска помощ разбиват комина, за да освободят заклещения мъж.

След като е бил изкаран от там, е транспортиран до болница и официално арестуван.

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