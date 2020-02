Технологиите невинаги са надеждни. Точно това се опитва да докаже експеримент с Google Maps. Германският художник Симон Векерт публикува видео в YouTube, в което показва как успява да „хакне“ навигационното приложение, създавайки виртуални задръствания по улиците на Берлин, пише androidauthority.com.

За експеримента си Векерт използва 99 смартфона с пуснат Google Maps. Натоварил ги в малка количка и започнал да обикаля различни улици в града.

Телефоните са успели да заблудят Google Maps, че в района има висока концентрация на потребители - индикация за алгоритмите, че има задръстване. Движението с количката е създало илюзията, че трафикът е бавен.

В резултат на това навигационното приложение започнало да показва предупреждения за тежък трафик и превърнало "зелените" всъщност празни улици в "червени".

Защо се получава така?

Google Maps използва данни, генерирани от потребителите, за да идентифицира бързо или бавно се извършва движението и има ли задръствания. Анализирайки данните като скорост и местоположение, навигационното приложение генерира карта на трафика.

В резултат на заблудата на Симон Векерт потребителите на Google Maps в района най-вероятно са били пренасочени по други маршрути, въпреки че въпросните улици са били празни. Мъжът обаче не е дал повече подробности какъв е бил ефектът след така наречения му „хак“.

От Google не са коментирали официално експеримента на Векерт. Старши софтуерен инженер на Google Maps обаче написа в „Туитър“, че вярва, че подобно нещо може да се случи.

I work for Google maps and I know quite a bit about how this works. I believe this is possible.