Броят на книжарниците в Германия е намалял с почти 1/4 само за пет години – от 2018 до 2023 година, сочат публикувани днес официални данни, предаде ДПА.

През 2023 година в Германия е имало около 2890 компании в сектора, което е спад от близо 4000 през 2018 г., съобщи Федералната статистическа служба на Германия.

Поскъпването на наемите и разходите за служители са водещи причини за намаляване на броя, както и промените в навиците на потребителите.

Информацията в оповестена в момент, в който започва панаирът на книгата във Франкфурт на Майн – събитие, на което се събират представители на издателства от цял свят, съобщава БТА.

Броят на хората, които работят в сферата на книгоиздаването и продаването на книги в Германия за този период е намалял от 28 хиляди на 22 620, което е спад с 19%.

Въпреки че има по-малко работни места, всяка година около 500 души започват стаж в този сектор.

Миналата година 87% от новите стажанти са били жени – най-високият дял за последните 10 години. Въпреки намаляването на броя на магазини и служители приходите в сектора са се увеличили с около 9%, а продажбите са скочили от 3,6 милиарда евро до 4 милиарда евро.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK