Само пет дни, откакто Илон Мъск не е част от Белия дом, името му беше забъркано в обвинения за употреба на наркотици, скандали, сътресения на борсата и загуби за милиарди. На 29 май бизнесменът напусна администрацията на президента Доналд Тръмп и веднага се забърка в политически, правни и обществени противоречия, които оказаха значително влияние върху личната му репутация и бизнеса му.

Мъск се оттегли от ролята си на специален съветник в Департамента по правителствена ефективност (DOGE) след 130 дни на поста. Той влезе в ролята на държавен служител с определен мандат, за да съкрати публични разходи.

След като Мъск вече не е част от DOGE, продължават критиките за неефективно управление, спорни политики и липса на прозрачност. Въпреки първоначалните надежди за реформи, агенцията се възприема като пример за неуспешно внедряване на частни управленски практики в публичния сектор.

Американското правителство посочи, че усилията на DOGE за свиване на държавните разходи ще продължат, въпреки упреците и съмненията, че без милиардера няма смисъл от ведомството.

Elon Musk: I'm a proponent of smaller government, not bigger government.



“I'm a proponent of smaller government, not bigger government. So, if somebody's a proponent of more government programs and bigger government, and they see, hey, DOGE is cutting all these government… pic.twitter.com/OCjOr670W1