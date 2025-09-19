Хиляди хора в центъра на Берлин бяха евакуирани в четвъртък вечерта след откриването на невзривена бомба от Втората световна война в река Шпрее, предава „Дойче Веле.”

Полицията създаде периметър за сигурност от 500 метра в гъсто населена зона в центъра на германската столица. Полицаите обикаляха от врата на врата, за да информират жителите за заповедта за евакуация.

Берлинският вестник „Тагешпигел” съобщи за дълги опашки пред спешното нощно убежище в кметството на квартал Берлин Мите, където стотици хора чакали да се регистрират, за да получат място, където да пренощуват.

Малко след полунощ бе отворено друго убежище в близка школа, за да побере големия брой хора. В квартала се намират и няколко посолства и административни служби на града.

Властите съобщиха, че бомбата е била открита по време на строителни работи близо до Фишеринзел в центъра на Берлин. Проверката за невзривени боеприпаси от Втората световна война е обичайна практика в германските градове преди големи строителни проекти.

Полицията съобщи, че бомбата ще бъде обезвредена в ранните часове днес, когато водолазите ще могат да извършат по-подробна проверка. Бомбата се намира на четири метра дълбочина и е покрита с тиня и кал, което затруднява операцията, съобщиха от полицията.

Очаква се жителите да могат да се върнат по домовете си в петък сутринта. Дотогава корабният трафик по река Шпрее, която преминава през града, остава спрян. Улиците също са затворени, а движението по линия 2 на метрото е преустановено.

Евакуацията в четвъртък е една от най-големите в Берлин през последните години.

