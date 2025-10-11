Австрийски машинист е обвинен в сексуално насилие във влак над момчета, които е примамвал в социалните мрежи.

Това се е случвало в продължение на години – служителят на железниците е примамвал момчета в кабината си и ги е насилвал, съобщи австрийската телевизия ОРФ, цитирана от БТА.

Една от жертвите е подала жалба в началото на годината. Последвали са жалби от още 19 пострадали. Престъпленията са извършвани от 2003 г. до задържането му.

Полицията и прокуратурата са потвърдили пред новинарската агенция АПА, че разследването е в ход.

Поради деликатния характер на случая и по искане на адвокатите на жертвите не са съобщават подробности.

Не е известно колко от момчетата са били непълнолетни, когато са били примамени от обвиняемия.

Австрийските железници са започнали започнала процедура по уволнението на машиниста.

