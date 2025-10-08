Висш служител на Японската футболна асоциация (JFA) получи условна присъда от 18 месеца затвор във Франция, след като беше заловен да гледа изображения, показващи сексуално насилие над деца, докато се пътува; самолет.

Техническият директор Масанага Кагеяма беше задържан миналата седмица при междинно кацане на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж, съобщи френският вестник Le Parisien, като добави, че по-късно той признал, че е гледал изображенията, но твърдял, че не е знаел, че това е незаконно във Франция.

Смята се, че той е пътувал за Световното първенство за младежи под 20 години в Чили, пише BBC.

JFA съобщи във вторник, че договорът му ще бъде прекратен незабавно, като добави, че инцидентът е „неприемлив за света на футбола“.

Според прокуратурата, цитирана от агенция AFP, екипажът на полета подал сигнал, след като забелязал, че Кагеяма гледа порнографски изображения в самолета.

Той използвал лаптопа си в бизнес класа на полет на Air France, а когато бил конфронтиран, заявил, че снимките били „изкуство“ и създадени от изкуствен интелект, съобщава Le Parisien.

В понеделник съдът осъдил 58-годишния мъж на условна присъда и глоба от 5 000 евро (около 5 800 долара; 4 300 паунда), както и 10-годишна забрана да работи с непълнолетни или да влиза отново във Франция, съобщава AFP.

В изявление във вторник JFA се извини за „неудобството“, причинено от инцидента.

„Този инцидент е неприемлив за света на футбола“, заяви президентът на JFA Цунеясу Миямото. „Въпреки че работим по тези въпроси, ще използваме този случай като възможност да преразгледаме управлението и системата за съответствие във футбола и да ги засилим и подобрим.“

Кагеяма е бивш професионален футболист, който се оттеглил от активна кариера през 1996 г., след което станал част от треньорските щабове на японски отбори. Той е бил и старши треньор на отбори в Макао и Сингапур.

