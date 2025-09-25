Трагичен край на ловен излет. Двама млади мъже са били застигнати от силна буря, докато преследвали елени в южния американски щат Колорадо. Те били ударени от мълния и загинали на място, съобщават местните медии.

Според американските медии и 25-годишните Андрю и Иън били страстни ловци, търсещи удоволствие в дивата природа на Националната гора Рио Гранде.

На 11 септември Андрю Портър за последен път се е свързал с годеницата си Бриджит Мърфи чрез сателитното си устройство. Когато малко след това контактът бил загубен, семейството и приятелите на мъжа се притеснили.

Последвала мащабна издирвателна операция с участието на хеликоптери, дронове, кучета търсачи, коне и десетки доброволци, които в продължение на дни претърсвали труднодостъпния район между две пътеки.

Но с всеки изминал ден надеждата, че мъжете все още са живи, угасвала.

Седмица по-късно – на 18 септември, спасителите открили мъртви двамата ловци само на около три километра от началото на туристическата пътека Рио де лос Пинос.

Милионер, убивал десетки животни за трофеи, загина, пронизан от бизон

Според съдебния лекар нито един от мъжете не е имал външни наранявания, причинени от насилие или злополука.

Но по телата им са открити малки изгаряния, а косите им били леко опърлени –  белези, типични за удари от мълния.

Ловец на трофеи уби емблематичен млад лъв, след като го оцени на 45 000 евро (СНИМКИ)

В деня на изчезването им силни гръмотевични бури с дъжд и пориви на вятъра до 80 км/ч преминали през района.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK