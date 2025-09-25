Трагичен край на ловен излет. Двама млади мъже са били застигнати от силна буря, докато преследвали елени в южния американски щат Колорадо. Те били ударени от мълния и загинали на място, съобщават местните медии.

Според американските медии и 25-годишните Андрю и Иън били страстни ловци, търсещи удоволствие в дивата природа на Националната гора Рио Гранде.

На 11 септември Андрю Портър за последен път се е свързал с годеницата си Бриджит Мърфи чрез сателитното си устройство. Когато малко след това контактът бил загубен, семейството и приятелите на мъжа се притеснили.

Последвала мащабна издирвателна операция с участието на хеликоптери, дронове, кучета търсачи, коне и десетки доброволци, които в продължение на дни претърсвали труднодостъпния район между две пътеки.

Но с всеки изминал ден надеждата, че мъжете все още са живи, угасвала.

Седмица по-късно – на 18 септември, спасителите открили мъртви двамата ловци само на около три километра от началото на туристическата пътека Рио де лос Пинос.

Според съдебния лекар нито един от мъжете не е имал външни наранявания, причинени от насилие или злополука.

Но по телата им са открити малки изгаряния, а косите им били леко опърлени – белези, типични за удари от мълния.

В деня на изчезването им силни гръмотевични бури с дъжд и пориви на вятъра до 80 км/ч преминали през района.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK