Малък самолет се разби в Румъния, 65-годишният пилот загина

Според първоначална информация самолетът е имал проблеми при кацане заради мъгла

Снимка: Twitter

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:29 ч. 23.10.2025 г.

Малък самолет се разби днес в румънския окръг Васлуй в североизточната част на страната, съобщават местните медии. Пилотът е намерен мъртъв след претърсване в зоната на селището Бъкани.

Властите са започнали разследване на инцидента.

Според първоначална информация самолетът е имал проблеми при кацане заради мъгла.

Пилотът е 65-годишен собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя.

Малък самолет падна в двора на военно поделение в Румъния, пилотът и пътникът оцеляха

Най-четени
Най-нови
