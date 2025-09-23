Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир само ако прекрати конфликта между Израел и палестинците в Газа, съобщи БГНЕС.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за BFMTV от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„В настоящата ситуация има само един човек, който може да направи нещо – американският президент. Виждам американски президент, който е мобилизиран и който каза тази сутрин (23 септември пред Генералната асамблея) ‚Искам мир, ще реша този конфликт‘. Той иска Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир е възможна само ако прекратиш този конфликт“, каза Макрон.

Той добави, че е необходимо да се упражни натиск върху израелското правителство, „за да спре конфликта в Газа, така че най-накрая да бъдат освободени заложниците“, държани от палестинската групировка Хамас.

Френският президент призна, че дори след решението му да признае палестинска държава от името на Франция на Общото събрание – решение, което беше остро критикувано както от Тръмп, така и от Израел – именно Вашингтон има влияние върху Израел.

„Защо той (американският президент) може да направи повече от нас? Ние не доставяме оръжие (на Израел), което да позволява воденето на конфликта в Газа“, каза Макрон.

Той подчерта, че палестинска държава „действително ще бъде създадена в деня, в който Държавата Израел я признае.“

Съществуват опасения, че Израел може да реагира на стъпката на Франция с ответни мерки, като например затваряне на френското консулство в Йерусалим, което активно използват палестинците, или анексиране на територии в окупирания Западен бряг.

„Ние сме готови. Планирали сме всички възможни опции, което означава, че никога няма да останем безучастни. Просто планираме и винаги ще защитаваме интересите на Франция“, каза Макрон, без да навлиза в допълнителни подробности.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK