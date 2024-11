Специалистите предупреждават, че подобни акции носят риск от засилване на националното напрежение и че трябва да се внимава как се представят историческите теми в публичното пространство, особено в мултиетнически регион като Балканите“, се казва в прессъобщението на Асоциацията на електронните медии на Сърбия.

“Make Serbia Great Again” posters with a map of Greater Serbia have been put up in Belgrade by the Kremlin-aligned far-right movement “Ours”:pic.twitter.com/KZP1ZaR3mx