Междувременно полицаите обиколили няколко апартамента в търсене на възрастните.

„Здравей, случайно да ти липсва дете?“, пита един от служителите мъж, когото среща из комплекса.

„Случаят е подобен с този на дамата, която изостави дъщеря си, за да отиде на почивка“, посочва наемател.

Полицията в крайна сметка успяват да открият Джесика Рентерия – на няколко километра в център за козметична хирургия.

Там тя казала на полицаите, че нейна приятелка е трябвало да наблюдава сина ѝ.

NEW: Florida mother arrested for leaving her 3-year-old son alone for SIX hours to get cosmetic surgery



Jessica Renteria, 25, “The Real Pocahontas” was charged with child neglect



Her 3-year-old son was found wandering an apartment complex



Renteria left her Airbnb around 10… pic.twitter.com/ttWXU4HI7r