2-годишно момче е намерено в окаяно състояние и със синини по тялото от полицията в американския град Бъфало, в щата Ню Йорк.

Детето е било затворено от 24-годишната си майка в клетка на ужасите в апартамента, в който живеели.

Органите на реда открили клетката в жилището им, след като пристигнали да арестуват младата жена заради друго установено престъпление, извършено нея.

Ограничаващата кутия била покрита с част от детско креватче. Конструкцията била толкова малка и застопорена, че момчето нито можело да се изправи в нея, нито да излезе.

Според полицията клетката била пълна с екскременти и остатъци от храна, а в стаята – с боклуци.

„Вътре в клетката имаше остатъци от храна – нещо като пилешки кости. Беше отвратително да го видиш“, коментира полицай Джеймс О'Калахан пред WKBW-TV.

New York State Police reported Thursday a Buffalo woman was arrested this February for locking her 2-year-old child into a makeshift cage covered in fecal matter and urine.