Премиерът на Литва разреши да се свалят балони с контрабандни цигари, които преминават границата от съюзницата на Русия Беларус, наричайки ги „хибридни атаки“ – термин, използван за описание на усилията на Москва за дестабилизиране, съобщава Гардиън.

Нахлуването на балони с контрабандни цигари накара членката на НАТО и ЕС да затвори летището във Вилнюс четири пъти миналата седмица и временно да затвори граничните си пунктове с Беларус.

„Днес решихме да предприемем най-строгите мерки, няма друг начин“, заяви Инга Ругинене, добавяйки, че правителството й може да обсъди и прибягването до член 4 от договора на НАТО за свикване на консултации по въпросите на сигурността.

Вилнюс заяви, че балоните се изпращат от контрабандисти, но обвинява авторитарния президент на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския лидер Владимир Путин, че не ги спира.

Ругинене заяви на пресконференция, че инцидентите са „хибридни атаки“ и обяви затварянето на граничните пунктове на Литва с Беларус, с изключение на пътуванията на дипломати и граждани на ЕС, напускащи съседната страна.

Полетите от и до главния летище на Литва бяха прекъснати в петък и отново в събота вечерта в резултат на поредната поредица от инциденти, свързани с предполагаеми наблюдения на балони на контрабандисти на цигари, което доведе до десетки отменени и пренасочени полети.

Тези инциденти последваха подобни смущения в ранната сряда сутрин и при други скорошни случаи, което доведе до затварянето на двата гранични пункта на Литва с Беларус, в Медининкай и Шалчининкай, за няколко часа.

Литва, която граничи с руската ексклава Калининград, както и с Беларус, също повика руски дипломат миналата седмица в знак на протест срещу това, което според нея е било навлизане на два руски самолета в нейното въздушно пространство в четвъртък.

Министерството на отбраната на страната заяви, че изтребител Сухой SU-30 и самолет-цистерна ИЛ-78 от Калининград са прелетели през литовското въздушно пространство на разстояние 700 метра, преди да напуснат след 18 секунди, вероятно по време на тренировка за въздушно зареждане.

Външното министерство заяви, че е привикало временния поверител на Русия и е отправило „силен протест“, като е призовало Москва незабавно да обясни причините за нарушението и да предприеме „всички необходими мерки, за да предотврати повторението на подобни инциденти“.

Руското министерство на отбраната отрече да е имало нарушение. „Полетите са били проведени в строго съответствие с правилата за използване на въздушното пространство над руска територия. Самолетът... не е нарушил границите на други държави“, заяви министерството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK