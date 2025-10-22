Летището на литовската столица Вилнюс снощи отново беше затворено заради навлизането във въздушното ѝ пространство на балони от Буларус, съобщи Ройтерс.

Това е пореден случай в който се налага затваряне на летището заради пренос на контрабандни цигари чрез балони с горещ въздух.

Справка на уебсайта на аерогарата показва, че редица полети са били отменени или забавени, а самолети, които е трябвало да кацнат във Вилнюс, са били пренасочени.

В отговор на това Литва затвори граничните пунктове с Беларус.

„Решението ще бъде преразгледано, след като летището (на литовската столица) бъде отворено отново“, каза пред репортери ръководителят на кризисния център Вилмантас Виткаускас.

Границата на Литва с Беларус е дълга 679 километра, като това е и външна граница на ЕС. Столицата Вилнюс е на около 30 километра от тази граница.

