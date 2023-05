“Приветстваме топло номинацията на Мария Габриел за кандидат за министър-председател на България” - това написа в „Туитър“ председателят на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер по повод номинацията на еврокомисаря за министър-председател на България.

We warmly welcome the nomination of @GabrielMariya as Prime Minister designate of Bulgaria. She has the experience and international authority to overcome the political stalemate in Sofia. Full support for our sister party GERB-Udf for putting the interests of the country first.