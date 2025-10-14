Ново проучване показва, че някои от най-често използваните медикаменти за високо кръвно оставят дълготрайни следи върху организма и повишават риска от рак. Изследване на етстонски учени показва, че лекарствата с бета-блокерите водят до трайни промени в чревната микрофлора, откриваеми дори няколко години след последния прием.

Същото важи и за лекарствата срещу тревожност от групата на бензодиазепините, антидепресантите, както и инхибиторите на протонната помпа, която милиони хора използват при киселини и рефлукс.

Чревният микробиом играе ключова роля за имунитета, метаболизма и усвояването на хранителни вещества. Неговото равновесие зависи от разнообразието на бактериалните видове.

Изследването доказва, че честият прием на лекарства – от антибиотици до антидепресанти, значително намаляват бактериалното разнообразие, понякога за години напред.

Когато микробиомът обеднее, чревната бариера отслабва, появява се хронично възпаление и понижен имунен отговор – състояние, известно като дисбиоза. То създава „идеална почва“ за развитие на рак, особено колоректален карцином, като насърчава растежа на патогенни бактерии, които стимулират образуването на тумори чрез поддържане на възпалението и промени в клетъчния растеж.

Три години по-късно - чревната флора още е увредена

За да изследват дългосрочния ефект, учените от Университета в Тарту анализирали изхожданията на 2509 възрастни. Четири години по-късно те повторили тестовете при 328 души и съпоставили резултатите с техните лекарствени досиета.

Резултатите са тревожни:

90% от 186 изследвани лекарства нарушават баланса на чревната флора;

При антибиотици, антидепресанти, бензодиазепини и лекарства срещу киселини ефектът се запазва повече от три години.

При някои антибиотици като азитромицин и пеницилин вредата може да е постоянна.

Бета-блокерите също се оказали сред най-силните разрушители на микробиома.

През 2024 г. учените доказаха, че промените в микробиома са свързани с 23-40% от случаите на рак на дебелото черво. Открити са и нови щамове бактерии, които могат директно да предизвикат образуване на предракови клетки в червата. Те отслабват структурата на чревните тъкани и подготвят почвата за злокачествени процеси.

Д-р Оливър Аасмец от Института по геномика към Университета в Тарту, водещ автор на проучването, коментира:

„Повечето изследвания на микробиома разглеждат само текущия прием на лекарства, но нашите резултати показват, че миналата употреба може да е също толкова важна. Тя е изненадващо силен фактор за разликите между отделните хора.“

Изследването е публикувано в научното списание mSystems. Според данните, резултатите се отнасят за десетки милиони хора по цял свят.

