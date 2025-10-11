Бившият президент на САЩ Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за рак на простатата, диагностициран през май, съобщи NBC News в събота, цитирайки говорител на бившия президент.

„Като част от плана за лечение на рак на простатата, президентът Байдън в момента се подлага на лъчетерапия и хормонално лечение“, цитира NBC News говорител на Байдън.

През май 2024 г. Байдън обяви, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, който вече се е разпространил в костите. Въпреки това неговият екип увери, че болестта е хормон-чувствителна, което предполага добър отговор на лечението.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK