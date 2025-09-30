Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че според него парламентарните избори, проведени в Молдова в неделя, са били откровено манипулирани, предаде Ройтерс.

"Разбира се, че Мая Санду отдавна вече е станала един от глашатаите на антируската реторика. Изборите бяха фалшифицирани. Дори се изненадвам как може толкова открито да се манипулират гласовете на избирателите", каза Лавров, цитиран от ТАСС, на 22-рото годишно заседание на международния дискусионен клуб "Валдай".

"Най-важното обаче е, че дори с манипулации, със създаване на препятствия за гласуването на жителите на Приднестровието, където затваряха мостове и обявяваха някакви карантини, поради което далеч не всички успяха да гласуват, дори с тези манипулации патриотичната опозиция събра вътре в Молдова повече гласове, отколкото партията на Мая Санду", каза външният министър на Русия.

"И само задействането на ресурса от гласуването в чужбина, където в Европа едва ли не на ръце носеха всички към избирателните секции, а в Русия откриха само две, разбира се, че всичко това помогна да се получи нужният един или половин процент", добави той.

Проевропейската управляваща партия в Молдова спечели убедителна победа над своя рускоориентиран съперник на ключовите парламентарни избори. Това дава голям тласък за онези, които искат страната да се присъедини към Европейския съюз и да се откъсне от орбитата на Москва, пише Ройтерс.

