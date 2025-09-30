По-голямата част от фигуриращите в предадения в Истанбул от украинска страна списък 339 деца са или пълнолетни, или извън територията на Русия. Това заяви пред журналисти руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

"Украинците много дълго казваха, че десетки хиляди деца са изчезнали и че Русия ги е "изкарала" от Украйна. Когато се срещнаха за пореден път в Истанбул делегациите на Русия и Украйна, нашата делегация настояваше - дайте ни, моля ви, списък с тези деца, та нали това е сериозен въпрос", каза Лавров.

"След дълги и настойчиви молби украинците ни предадоха списък с 339 деца. По-голяма част от тях обаче се оказаха пълнолетни и по никакъв начин несвързани с пребиваване на територията на Руската федерация. Оказа се, че по-голямата част не се намират в Русия, а в Европа", каза още руският външен министър.

По думите на Сергей Лавров това е и причината, поради която хуманитарните въпроси трябва да се решават по честен начин.

