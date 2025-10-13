dalivali.bg
София
Лавров: Планът на Тръмп за мир в Близкия изток не е достатъчно ясен

Важно е да изясним какво ще се случи на Западния бряг, заяви той

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:38 ч. 13.10.2025 г.

Руският министър на външните работи Сергей Лавров каза днес, че планът на американския президент Доналд Тръмп за спиране на конфликта между израелци и палестинци в Газа не е достатъчно конкретен по отношение на палестинската държавност, предаде Ройтерс. 

"Забелязахме, че мирният план на Тръмп засяга само ивицата Газа. Споменава се държавността, но в доста общ план", каза Лавров пред репортери от арабски страни. 

"Важно е да изясним тези въпроси, включително да изясним какво ще се случи на Западния бряг", каза той. 

Тръмп: Дългият и болезнен кошмар приключи

Това е най-категоричното изявление на Русия до момента по отношение на плана на Тръмп, отбелязва Ройтерс. Според Русия той не е достатъчно подробен и всеобхватен, въпреки че Лавров каза още, че Русия се надява всички споразумения, сключени между Израел и "Хамас" съгласно плана, да бъдат приложени на практика. 

Президентът Владимир Путин каза миналата седмица, че Русия е готова да подпомогне мирните усилия чрез контактите си със страните в региона.

Красимир Вълчев: Средната оценка на изпита по математика за 6. клас е среден 3.42
Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна
Напрежение в Огняново: Граждански арест и последвал обиск срещу търговията с вот (СНИМКИ)
Израел ще унищожи всички останали подземни тунели в ивицата Газа след освобождаването на заложниците
Богомолци и туристи са били шокирани от позорна проява в базиликата "Свети Петър" посред бял ден
