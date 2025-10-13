Лавров: Планът на Тръмп за мир в Близкия изток не е достатъчно ясен

Руският министър на външните работи Сергей Лавров каза днес, че планът на американския президент Доналд Тръмп за спиране на конфликта между израелци и палестинци в Газа не е достатъчно конкретен по отношение на палестинската държавност, предаде Ройтерс.

"Забелязахме, че мирният план на Тръмп засяга само ивицата Газа. Споменава се държавността, но в доста общ план", каза Лавров пред репортери от арабски страни.

"Важно е да изясним тези въпроси, включително да изясним какво ще се случи на Западния бряг", каза той.

Това е най-категоричното изявление на Русия до момента по отношение на плана на Тръмп, отбелязва Ройтерс. Според Русия той не е достатъчно подробен и всеобхватен, въпреки че Лавров каза още, че Русия се надява всички споразумения, сключени между Израел и "Хамас" съгласно плана, да бъдат приложени на практика.

Президентът Владимир Путин каза миналата седмица, че Русия е готова да подпомогне мирните усилия чрез контактите си със страните в региона.