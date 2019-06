Круизен кораб се удари в кей и в туристическо корабче във Венеция. При инцидента бяха ранени четирима души, предаде Франс прес.Сблъсъкът станал в канала Джудека, разделящ Венеция от остров Джудека.

Круизният кораб Ем Ес Си Опера изгубил контрол и се блъснал в кея в района на Сан Базилио-Дзатере, като предизвикал истинска паника сред хората на кея. После той се ударил в туристическо корабче. Двама от ранените са откарани в болница за преглед, а другите двама са леко пострадали. Националността им засега не е известна.

