Австралийски новинарски канал e подложен на критики, след като показа снимка на жена депутат. Образът ѝ върху изображението бил променен - чрез използването на Photoshop гърдите ѝ са уголемени, а коремчето – оголено.

Снимка на Джорджи Пърсел е пoказана в бюлетин на телевизионен оператор Nine News Melbourne в понеделник, след като тя разкритикува решение на правителството на щата Виктория, с което се позволява ловът на патици да продължи.

I endured a lot yesterday.



But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.



Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.



Can’t imagine this happening to a male MP.



What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc