Николай Василев за "счетоводните шмекерии" на държавата: Ние в комунизъм ли живеем в момента?
Цяла година воден режим: Жителите на с. Недан перат, мият и се къпят с туби

Кремъл обяви „пауза“ в преговорите за мир между Русия и Украйнa

Дмитрий Песков заяви, че европейските страни пречат на процеса

Публикувано в  09:42 ч. 13.09.2025 г.

Кремъл обяви в петък, че преговорите за мир между Русия и Украйна са „на пауза“ и обвини европейските страни, че възпрепятстват процеса, към който Москва остава отворена, предава Ройтерс.

Руските и украинските преговарящи проведоха три кръга преки преговори тази година в Истанбул, последният от които на 23 юли, които доведоха до няколко споразумения за връщане на военнопленници и телата на загиналите.

Двете страни обаче остават далеч една от друга по отношение на това как би могло да изглежда едно евентуално мирно споразумение.

Русия обвинява Киев, че не признава това, което нарича „реалностите на място“, докато Украйна твърди, че Москва симулира интерес към преговорите, като продължава да се опитва да завземе още от нейната територия.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за сключването на споразумение досега не са дали резултат.

На въпроса дали преговорите между Киев и Москва са в задънена улица, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори: „Каналите за комуникация са налице и функционират. Нашите преговарящи имат възможност да комуникират чрез тези канали. Но засега вероятно е по-точно да се каже, че има пауза.“

Зеленски: Украйна спря руското настъпление към Суми

Москва се възпротиви на предложенията на европейските страни и Великобритания да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, които биха могли да включват разполагане на войски на НАТО на място след постигането на мирно споразумение, като заяви, че не може да приеме такава стъпка.

Песков обвини тези идеи за прекъсването на преговорите.

„Руската страна остава готова да продължи по пътя на мирния диалог. Но фактът, че европейците пречат на това, е наистина вярно. Това не е тайна за никого“, каза той.

При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти
ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)
Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек
Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан
Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода
