Застрашен ли е британският мегаполис Лондон от цунами? Това, което изглежда трудно за представяне, може един ден да стане реалност. Причината е американски кораб, натоварен с тонове експлозиви.

SS Richard Montgomery потъва в устието на Темза близо до Шиърнес, графство Кент, през август 1944 година.

Корабът оставя на дъното на реката 1400 тона експлозиви от Втората световна война, съобщават британските сайтове.

Експерти се опасяват, че един ден корабът може да експлодира и да предизвика цунами, което да връхлети британската столица, посочва „Билд“, позовавайки се на ново проучване.

Според него корпусът на кораба може да се разпадне. А експлозивите трябва спешно да бъдат премахнати - преди да се случи катастрофално бедствие.

