Международната организация по миграция (МОМ), която е част от системата на ООН заяви, че поне 50 от пътуващите 75 судански бежанци са загинали, след като корабът, който ги е превозвал, се е запалил край бреговете на Либия в неделя, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

МОМ съобщи също, че е била предоставена медицинска помощ на 24 оцелели след злополуката. 

Ангела Меркел разкритикува политиката на правителството по отношение на бежанците

Либия се превърна в транзитен маршрут за мигранти, бягащи от конфликти и бедност към Европа през Средиземно море, след падането на режима на либийския лидер Муамар Кадафи през 2011 г., отбелязва Ройтерс.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK