Колко секси може да бъде представен образът на Исус Христос? Официален плакат за Страстната седмица в Севиля предизвика широки дискусии в Испания. Някои критици дори откриват послания за гей парад. Художникът, който стои зад него, не разбира предизвиканите реакции.

Плакатът е поръчан от Съвета на братствата в Севиля. Художникът Салустиано Гарсия защитава своя атлетичен Исус и казва, че е искал да остави послание за духовност, любов и уважение. Той представя „възкръсналия Христос“.

Гарсия реагира емоционално на критиките, като отговори, че всеки, който вижда сексуален мотив в плаката, е „болен“ и има нужда от помощ.

Според него Христос е „млад и красив”. Млад - като метафора за чистота, и красив - защото красотата и добротата са едно и също нещо, посочва испанското издание „Ел Паис”.

„Не мога да разбера и да асимилирам този спор, нарисувах картината, изпълнен с уважение и бях изненадан от суматохата. Моят Христос е мой и е от XXI век“, обяснява художникът.

Proper culture row here in #Sevilla over the new poster for the Easter week. ‘Effeminate’, ‘shameful’ say the right-wingers but some Catholic Sevillanos think it cool and different. The artist Salustiano Garcia says it is about purity. Meanwhile - how very white is @Jesus? pic.twitter.com/ofF2aAzn3j