Необичаен и изненадващ ефект на климатичните промени установиха учените в ново проучване. Според данните промените в климата на планетата ни, които са причинени от дейността на хората, влияят на астрономическото време и правят дните ни по-дълги, пише Си Ен Ен.

Топенето на полярните ледове, което е причинено от глобалното затопляне, променя скоростта на въртене на Земята. По този начин всеки следващ ден е с много малко по-дълъг от предходния. Очаква се тази тенденция да се засили с течение на този век.

Изследването е публикувано в реномираното издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Промените са незабележими – става въпрос за милисекунди всеки ден, но дори тези промени влияят сериозно на компютърните системи и GPS системите, които човечеството използва ежедневно.

Броят часове, минути и секунди, които се събират в един земен ден се определят от скоростта, с която се върти Земята около оста си. Те се влияят също от комплексен възел от различни фактори, сред които и процеси в течното ядро на планетата ни, топенето на ледовете и много други.