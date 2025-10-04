dalivali.bg
Китай дава на Русия спътникови данни за удари срещу Украйна

Цели може да принадлежат на чуждестранни инвеститори

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:54 ч. 04.10.2025 г.

Китай предоставя на Русия спътникови данни, които страната-агресор впоследствие използва за ракетни удари срещу Украйна. Това съобщи Олег Александров, служител от Службата за външно разузнаване на Украйна, в коментар за агенция Укринформ. 

Той отбеляза, че са регистрирани доказателства за тясно сътрудничество между Русия и Китай при „провеждане на сателитно разузнаване на украинската територия за идентифициране и провеждане на допълнително разузнаване на стратегически цели за унищожаване“. Той също така отбеляза, че тези цели може да принадлежат на чуждестранни инвеститори.

Русия нанесе най-мащабната си атака срещу газовата мрежа на Украйна

В същото време служителят на разузнаването не разкри конкретни подробности за целите в Украйна, които са били ударени с помощта на данни от китайско сателитно разузнаване. 

