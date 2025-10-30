dalivali.bg
Катастрофиралият камион с маймуни в САЩ: Колко са на свобода и пренасят ли наистина болести?

Все още не е ясно точно колко животни са превозвани, къде са били отвеждани и защо камионът се е преобърнал

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:30 ч. 30.10.2025 г.

Три маймуни все още са на свобода, след като камион се преобърна на магистрала в американския щат Мисисипи.

Първоначално бе съобщено, че всички избягали маймуни, с изключение на една, са застреляни. Но по-късно местните власти заявиха, че са успели да „получат информация за точния брой“ и са установили, че три маймуни все още са на свобода, пише Би Би Си.

Бус, превозващ агресивни и заразени маймуни, катастрофирал, а те избягали? (ВИДЕО)

Те са били настанени в Националния център за биомедицински изследвания на университета Тулейн в Ню Орлиънс, Луизиана, за научноизследователски цели.

Шерифският отдел е предупредил, че маймуните пренасят болести, но по-късно университетът Тулейн заяви, че не са били изложени на „никакъв инфекциозен агент“.

Не е ясно точно колко маймуни са били първоначално в камиона, кой е собственикът им, къде са били отвеждани, кой ги е транспортирал или защо камионът се е преобърнал.

Университетът Тулейн заяви, че животните „не са били транспортирани от Тулейн, не са били собственост на Тулейн и не са били под попечителството на Тулейн“.

Видеоклипове, споделени в интернет, показват маймуните, движещи се през високата трева отстрани на магистралата. Виждат се и дървени щайги с етикет „Живи животни“.

Транспортираните маймуни са използвани за медицински изследвания.

В първоначалния си доклад служителите цитират шофьора на камиона, който казва, че маймуните са опасни и трябва да се борави с лични предпазни средства.

Това е накарало служителите първоначално да кажат, че маймуните пренасят болести, въпреки че по-късно университетът Тулейн изясни, че това не е така.

