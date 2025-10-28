Бус, превозващ агресивни и заразени маймуни, катастрофирал, а те избягали? (ВИДЕО)

Бус с маймуни, използвани за лабораторни експерименти, се преобърнал във вторник следобед в щата Мисисипи.

Според Службата на шерифа на окръг Джаспър, катастрофата е станала на междущатската магистрала I-59, близо до километър 117, северно от Хайделберг, Мисисипи.

Първоначалната информация от офиса на шерифа гласи, че маймуните са били носители на хепатит C, херпес и COVID. Те са били описани като тежащи около 18 килограма и „агресивни“ към хората, поради което за работа с тях е било необходимо специално защитно оборудване.

Официалните лица заявили, че ако някоя от маймуните напусне мястото на произшествието, трябва да бъде застреляна.

Първоначално от офиса на шерифа съобщили, че всички маймуни са избягали от камиона и всички, с изключение на една, са били застреляни. По-късно обаче, в актуализирана информация, било посочено, че „няколко“ маймуни все още са на свобода.

Камионът е превозвал резус маймуни към изследователски център във Флорида, идвайки от университета „Тюлейн“ в Ню Орлиънс, Луизиана.

Университетът „Тюлейн“ оспори информацията, че маймуните са били заразени с инфекциозни заболявания.

„Нехуманните примати в Националния биомедицински изследователски център на "Тюлейн" се предоставят на други изследователски организации, за да подпомагат научните открития. Въпросните примати принадлежат на друга организация и не са инфекциозни. Ние активно си сътрудничим с местните власти и ще изпратим екип от експерти по грижи за животни, ако това е необходимо.“, се казва в съобщението.

Местните правоохранителни органи са на мястото на инцидента, както и представители на отдела по дивата природа и рибарството на щата Мисисипи.

