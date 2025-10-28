dalivali.bg
София
сега Слънчево
00 Слънчево
01 Слънчево
02 Слънчево
03 Слънчево
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Бус, превозващ агресивни и заразени маймуни, катастрофирал, а те избягали? (ВИДЕО)

Маймуните са използвани за изследвателски цели

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:33 ч. 28.10.2025 г.

Бус с маймуни, използвани за лабораторни експерименти, се преобърнал във вторник следобед в щата Мисисипи. 

Според Службата на шерифа на окръг Джаспър, катастрофата е станала на междущатската магистрала I-59, близо до километър 117, северно от Хайделберг, Мисисипи.

Първоначалната информация от офиса на шерифа гласи, че маймуните са били носители на хепатит C, херпес и COVID. Те са били описани като тежащи около 18 килограма и „агресивни“ към хората, поради което за работа с тях е било необходимо специално защитно оборудване.

Официалните лица заявили, че ако някоя от маймуните напусне мястото на произшествието, трябва да бъде застреляна.

Първоначално от офиса на шерифа съобщили, че всички маймуни са избягали от камиона и всички, с изключение на една, са били застреляни. По-късно обаче, в актуализирана информация, било посочено, че „няколко“ маймуни все още са на свобода.

Камионът е превозвал резус маймуни към изследователски център във Флорида, идвайки от университета „Тюлейн“ в Ню Орлиънс, Луизиана.

Университетът „Тюлейн“ оспори информацията, че маймуните са били заразени с инфекциозни заболявания.

„Нехуманните примати в Националния биомедицински изследователски център на "Тюлейн" се предоставят на други изследователски организации, за да подпомагат научните открития. Въпросните примати принадлежат на друга организация и не са инфекциозни. Ние активно си сътрудничим с местните власти и ще изпратим екип от експерти по грижи за животни, ако това е необходимо.“, се казва в съобщението. 

Местните правоохранителни органи са на мястото на инцидента, както и представители на отдела по дивата природа и рибарството на щата Мисисипи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026 г.

Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026 г.
ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)

ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)
Земетресението в Турция: Хора скачат от балкони, има срутени сгради (ОБНОВЕНА)

Земетресението в Турция: Хора скачат от балкони, има срутени сгради (ОБНОВЕНА)
„Идва странен рев от морето. Всички птици изчезнаха“: Ураганът „Мелиса“ – най-силната буря в света за 2025 г. (ВИДЕО)

„Идва странен рев от морето. Всички птици изчезнаха“: Ураганът „Мелиса“ – най-силната буря в света за 2025 г. (ВИДЕО)
Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8

Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8
Тази сутрин
Снимка: Петър Чолаков: Звездата се роди още 2013 г. но тогава казаха, че е зла. 10 г. по-късно тя е Superstar
Петър Чолаков: Звездата се роди още 2013 г. но тогава казаха, че е зла. 10 г. по-късно тя е Superstar
Снимка: В сезона на есенните вируси: Как да се предпазим?
В сезона на есенните вируси: Как да се предпазим?
Снимка: Когато децата избират само черно – нещо не е наред: Арттерапията лекува душата
Когато децата избират само черно – нещо не е наред: Арттерапията лекува душата
Лице в лице
Снимка: Проектобюджетът - позицията на бизнеса за финансовата рамка
Проектобюджетът - позицията на бизнеса за финансовата рамка
Снимка: След разцеплението на ДПС
След разцеплението на ДПС
Снимка: Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож