Катар вижда необходимост от изясняване на детайли и още преговори по мирния план за ивицата Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предава „Ройтерс“.
„Планът е все още на ранен етап и е нужно да бъде изяснен“, каза днес премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, цитиран от БТА.
В понеделник, 29 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп представи план от 20 точки за слагане на край на конфликта в Ивицата Газа в Белия дом заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Той посочи, че има нужда най-вече от изясняване на схемата за изтегляне на израелските войски от крайбрежния анклав. Представеният от Тръмп план подлежи на "дискусия относно детайлите и начина на тяхното прилагане", заяви Ал Тани.
При все че основната цел си остава краят на войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", премиерът на Катар обяви, че "е необходимо изясняване и допълнителни детайли, за които са нужни преговори".
Представяйки мирния си план, Тръмп - както често се случва досега - изрази надежда за слагане край на войната в ивицата Газа. Но както и при предишни негови предложения, след обявяването и на сегашния план на Вашингтон остават висящи въпроси, които будят съмнение дали той в действителност може да доведе до мир.
