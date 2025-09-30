Катар вижда необходимост от изясняване на детайли и още преговори по мирния план за ивицата Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предава „Ройтерс“.

„Планът е все още на ранен етап и е нужно да бъде изяснен“, каза днес премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, цитиран от БТА.

В понеделник, 29 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп представи план от 20 точки за слагане на край на конфликта в Ивицата Газа в Белия дом заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Той посочи, че има нужда най-вече от изясняване на схемата за изтегляне на израелските войски от крайбрежния анклав. Представеният от Тръмп план подлежи на "дискусия относно детайлите и начина на тяхното прилагане", заяви Ал Тани.

При все че основната цел си остава краят на войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", премиерът на Катар обяви, че "е необходимо изясняване и допълнителни детайли, за които са нужни преговори".

Представяйки мирния си план, Тръмп - както често се случва досега - изрази надежда за слагане край на войната в ивицата Газа. Но както и при предишни негови предложения, след обявяването и на сегашния план на Вашингтон остават висящи въпроси, които будят съмнение дали той в действителност може да доведе до мир.

