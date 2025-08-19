Катар и Египет очакват отговор от Израел на предложението за примирие

Катар и Египет очакват официалния отговор на Израел, след като късно снощи "Хамас" обявиха, че приемат последното предложение за примирие.
Според дипломатите то е почти идентично с предишното предложение – на Вашингтон – за 60-дневно спиране на огъня и връщане на половината от останалите в Ивицата заложници.
През последните дни обаче Тел Авив настоява за незабавно освобождаване на всички заложници и се готви за пълна окупация на град Газа.
