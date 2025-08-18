Надежди за примирие в Ивицата Газа. „Хамас“ прие предложението на посредниците за спиране на огъня и поетапно освобождаване на останалите живи заложници.

Палестинската групировка приема поредното предложение за спиране на огъня, без да поставя условия.

Според неофициални засега информации бойните действия спират за 60 дни, а пленниците ще бъдат освободени на два етапа.

Пробивът в преговорите идва, след като израелската армия започна да струпва танкове в подготовка за превземане на централата част на град Газа.

Офанзивата се подготвя въпреки нестихващите всеки уикенд протести в Израел за примирие и освобождаване на заложниците.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK