Испанската полиция разследва изчезването на картина на Пабло Пикасо, която очевидно е изчезнала по пътя към изложба, съобщава Си Ен Ен.

Картината „Натюрморт с китара“ от 1919 г., която е с размери едва 12,7 см на 9,8 см, трябваше да бъде изложена от 9 октомври като част от временна изложба в културния център CajaGranada в южния испански град Гранада.

Произведението е собственост на частен колекционер и е било застраховано за около 600 000 евро (700 000 долара), потвърди в петък пред Ройтерс фондация CajaGranada, която е собственик на културния център.

В петък, преди откриването на изложбата, микробус на транспортна компания пристига в културния център, както е било планирано, за да достави произведения от Мадрид, съобщи фондация CajaGranada в прессъобщение.

Всички произведения са били преместени с едно непрекъснато движение от микробуса до товарен асансьор, който е пренесъл всички служители на транспортната компания наведнъж от етаж -1 до етаж 1, съобщи центърът.

След това предмети са били пренесени от асансьора до изложбената зала под видеонаблюдение, според изявлението.

След като е проверил произхода на различните пакети, мениджърът на изложбата се е договорил с транспортната компания, че доставката ще бъде подписана, преди разпаковането на предметите в понеделник.

Пакетът е бил под видеонаблюдение през целия уикенд, а разпаковането е започнало в 8:30 ч. в понеделник, според центъра.

Записите са проверени и през уикенда не са настъпили инциденти, се казва в съобщението.

До сутринта служителите на фондация CajaGranada са приключили с разопаковането на творбите и са ги разположили в залата.

Тогава кураторът на изложбата и ръководителят на изложбите са установили, че липсва картината на Пикасо „Натюрморт с китара“, известна под испанското си заглавие „Naturaleza muerta con guitarra“.

След това фондацията е съобщила за липсващата творба на полицията, според изявлението.

Видеозаписите от уикенда са били проверени и не са били установени инциденти, се посочва в изявлението.

„В момента тече разследване, което се опитва да установи кога и къде е изчезнала картината“, заявиха от полицията в Гранада в изявление пред Си Ен Ен.

Полицията заяви, че изчезналото произведение е добавено в международната база данни за откраднати произведения на изкуството, но отбеляза, че понастоящем от Гранада не се осъществява международно полицейско сътрудничество.

