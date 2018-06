Сенатът на канадския парламент одобри легализацията на марихуаната за развлекателни цели със закон, регламентиращ отглеждането, дистрибуцията и продажбата й, предадоха Франс прес и Би Би Си.

Страната е първата сред членките на Г-7, която легализира марихуаната за развлекателни цели.

Притежанието на канабис в Канада е престъпление от 1923 година, но използването й за медицински цели е разрешено от 2001 година.

Законопроектът вероятно ще получи кралско одобрение (подписан указ от генерал-губернатора, който представлява кралица Елизабет Втора), след което правителството ще трябва да избере официална дата за влизане на закона в сила.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept