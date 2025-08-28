dalivali.bg
Камион с българска регистрация се преобърна на магистрала в Турция

Камионът е бил натоварен с материали за външна облицовка

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:48 ч. 28.08.2025 г.

Камион с български регистрационни номера, пътуващ по магистралата Балъкесир-Бурса (Турция), загуби контрол и се преобърна.

Шофьорът не е пострадал, но са нанесени материални щети. Пътят беше временно затворен за движение,  съобщи „Хаберлер“, цитирана от БГНЕС.

Камионът е бил натоварен с материали за външна облицовка и е пътувал от Балъкесир за България. Инцидентът е станал на 37-ия километър от магистралата Балъкесир-Бурса. 

Двама тийнейджъри загинаха при катастрофа в Гърция

Все още не са ясни причините за катастрофата. Шофьорът е невредим, но превозното средство и товарът са били повредени.

Пътят, временно затворен за движение поради инцидента, е бил отворен отново за движение по контролиран начин, след като са започнали работата по отстраняването на камиона. Разследването на инцидента продължава. 

