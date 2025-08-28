Камион с българска регистрация се преобърна на магистрала в Турция

Камион с български регистрационни номера, пътуващ по магистралата Балъкесир-Бурса (Турция), загуби контрол и се преобърна.

Шофьорът не е пострадал, но са нанесени материални щети. Пътят беше временно затворен за движение, съобщи „Хаберлер“, цитирана от БГНЕС.

Камионът е бил натоварен с материали за външна облицовка и е пътувал от Балъкесир за България. Инцидентът е станал на 37-ия километър от магистралата Балъкесир-Бурса.

Все още не са ясни причините за катастрофата. Шофьорът е невредим, но превозното средство и товарът са били повредени.

Пътят, временно затворен за движение поради инцидента, е бил отворен отново за движение по контролиран начин, след като са започнали работата по отстраняването на камиона. Разследването на инцидента продължава.