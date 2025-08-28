Двама тийнейджъри загинаха рано в четвъртък при автомобилна катастрофа на пътя Кастория - Аминтео близо до малкия град Корисос в Северна Гърция, съобщиха властите.

Пожарната служба съобщи, че е получила сигнал малко преди 6 часа сутринта за инцидента, в който е участвала лека кола, в която са пътували момче и момиче на около 16 години, пише в. „Катимерини“.

Автомобилът излетял от пътя, удряйки се в дървета с такава сила, че е бил напълно смачкан.

Това е затруднило екипите за първа помощ да достигнат до жертвите.

Момчето и момичето не са показвали признаци на живот, когато са били извадени от автомобила.

Смъртта им е била потвърдена малко след това в болницата в Кастория.

По информация на полицията семействата са започнали да издирват тийнейджърите късно в сряда вечерта.

Не е ясно на кого е принадлежала колата.

