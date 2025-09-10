Видео запечатва момента на смъртоносното нападение с нож над млада украинка във влак в Северна Каролина.

23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка беше убита при брутална и непровокирана атака във влак във вечерта на 22 август.

Случаят се разследва от ФБР и предизвика вниманието на администрацията на президента Доналд Тръмп, която обеща да засили борбата с престъпността в големи градове с предимно демократично управление.

Доналд Тръмп коментира случилото се в видео, публикувано в официалния X акаунт на Белия дом:

„Тя беше убита от обезумял звяр, който се е разхождал свободно след 14 предишни ареста. Не можем да позволим на насилници рецидивисти да продължават да разпространяват разрушение и смърт в страната ни. Трябва да реагираме със сила и решителност. Трябва да бъдем безмилостни, точно както те са. Това е единственият език, който разбират. Хората на страната ни трябва да настояват за защита, безопасност, закон и ред.“

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит подкрепи думите му, описвайки Браун като „варварин“ и „престъпник“ и подчертавайки, че смъртта на Заруцка е била предотвратима, тъй като той никога не е трябвало да бъде на влака в нощта на атаката.

Ирина, която избягала от войната в Украйна през 2022 г. заедно с майка си, сестра си и брат си, бързо се адаптира към новия си живот в САЩ. Близките ѝ я описват като талантлива художничка, работила в пицария, мечтаела да стане ветеринарен асистент.

Нападателят е идентифициран като 34-годишният Декарлос Браун. Мъжът е отведен в болница с порезна рана и е обвинен в убийство от първа степен. Браун е бездомен и с криминално минало, както и страда от психически проблеми, според семейството му.

Снимка: Mecklenburg County Sheriff's Office

Видеозапис на инцидента показва как младата жена влиза във влака, сяда на седалката пред нападателя си и гледа телефона си със слушалки в ушите.

Около четири и половина минути след качването си, Браун изважда нож и я намушква, след което тя пада на пода. Видеото не показва каквото и да е взаимодействие между двамата преди атаката.

Съдия е наредил Браун да бъде настанен за 60-дневно психиатрично наблюдение в местна болница.

Местната кметица коментира, че трагедията е резултат от „неуспех на съдебната система и магистратите”. Случаят предизвика редица реакции, включително публикации от бившия съветник на Белия дом Илон Мъск в платформата X.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK