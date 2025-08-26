23-годишна жена, избягала от войната в Украйна, е открита мъртва на жп гара в американския щат Северна Каролина.

„Ира наскоро пристигна в Съединените щати, търсейки спасение от войната и надявайки се на ново начало за живота си. За съжаление, животът ѝ приключи твърде рано“.

Това се казва в апел на близките на семейството на Ирина в дарителската платформа GoFundMe. Те създават кампания в желанието си да го подкрепят.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на 22 август на гарата в град Шарлот. Младата жена е била намушкана, но при какви обстоятелства - все още не е установено, посочва RTL.

Снимка: GoFundMe

Полицията коментирала дали Ирина е била ранена във влак, на перона или в околността.

Органите на реда са арестували на гарата като заподозрян 34-годишен мъж. Той е откаран в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи, и е обвинен е в предумишлено убийство.

Според съдебните документи 34-годишният мъж е бил арестуван няколко пъти от 2011 г. насам – за кражба в особени размери, грабеж с оръжие и заплаха.

Снимка: GoFundMe

След фаталното намушкване на Ирина и други инциденти с насилие, няколко членове на Общинския съвет на Шарлот призовават за мерки за подобряване на безопасността на обществения транспорт.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK