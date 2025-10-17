Американският президент Доналд Тръмп подаде в четвъртък за клевета за 15 млрд. долара срещу вестник „Ню Йорк таймс“, месец след като федерален съдия обяви първата му жалба за „неподходяща и недопустима“.

40-страничният текст, подаден в съд във Флорида, е насочен срещу вестника, трима от неговите журналисти и издателство, което е публикувало книга, подписана от двама от преследваните журналисти.

„Това съдебно дело се отнася до многобройни клеветнически, неверни и злонамерени изявления относно президента Тръмп, направени от преследваните лица в две статии и една книга“, се посочва в жалбата.

Адвокатите на наемателя на Белия дом оспорват статиите и книгата относно произхода на състоянието на американския милиардер.

Първата жалба на президента беше насочена срещу четирима журналисти, освен вестника и издателството.

„Жалбата не е публична трибуна за ругатни и обиди“, настоя съдията, като поиска от адвокатите на Тръмп да преразгледат текста си и да не надвишават 40 страници, за да изложат своите оплаквания.

„Оспорваните изявления клеветят и несправедливо очернят професионалната репутация на президента Тръмп, която той е изградил с много усилия в продължение на десетилетия като гражданин, преди да стане президент на Съединените щати“, се твърди в новата жалба.

„Както казахме при първоначалното подаване, тази жалба е неоснователна. Днес нищо не се е променило“, коментира Даниел Роудс Ха, говорител на „Ню Йорк таймс“.

