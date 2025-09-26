Южнокорейските военни потвърдиха, че в ранните часове на петък са открили предупредителен огън, за да отблъснат севернокорейски търговски кораб, който за кратко е нарушил оспорваната западна морска граница между двете съпернически държави.

Плавателният съд е преминал през Северната ограничителна линия (Northern Limit Line, NLL) в близост до южнокорейския остров Пекньондо около 5 часа сутринта. След аудио предупреждение и изстрели от южнокорейска страна, корабът се е оттеглил, съобщи Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея, пише Индипендънт.

Няма информация Северна Корея да е отговорила с огън или с други военни действия.

Южнокорейската армия заяви, че реакцията ѝ е била в съответствие с оперативните процедури и че остава в повишена бойна готовност, за да защитава решително териториалните си води.

Южна Корея често открива предупредителен огън срещу севернокорейски патрулни или търговски кораби, които навлизат в нейните води. Слабо очертаната западна морска граница често е била арена на военни инциденти и нападения, включително обстрелването на южнокорейски остров от страна на Севера през 2010 г. и предполагаемото торпилиране на южнокорейски военен кораб, при които загинаха общо 50 южнокорейски граждани.

По време на пламенна реч през януари 2024 г., севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че страната му не признава Северната ограничителна линия в Жълто море, която е начертана от командването на ООН, водено от САЩ, след края на Корейската война (1950–1953 г.). Северна Корея настоява границата да бъде преместена значително навътре в територията, контролирана от Южна Корея.

Двете Кореи размениха предупредителни изстрели и през 2022 г., след като южнокорейският военноморски флот стреля по севернокорейски търговски кораб, преминал същата граница.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK