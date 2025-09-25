Южнокорейското разузнаване смята, че Северна Корея притежава до два тона високообогатен уран, достатъчно количество за разработката на множество атомни бомби. Информацията съобщи правителството на Южа Корея, цитирано от Франс прес и БТА.

Министърът на обединението Чън Дон-йон подчерта, че севернокорейските запаси от уран са обогатени на ниво над 90%, което е достатъчно за разработка на огромен брой ядрени оръжия.

"Точно в този час, урановите центрофуги на Северна Корея работят на четири места. Спешно трябва да се сложи край на севернокорейската ядрена програма", съобщи министър Чън.

Той подчерта неефективността на международните санкции и добави, че единственото решение на въпроса е провеждането на среща на върха между Пхенян и Вашингтон.

Ако уранът бъде слабообогатен до 3 или 5%, той би бил подходящ за захранването на АЕЦ и впоследствие за производството на електричество. Ако обаче бъде обогатен на много високо ниво (90%), вече става въпрос за "уран с военни качества", който може да послужи за произвеждането на атомна бомба. Необходимо е и наличие на критична маса от уран, за да се предизвика верижната реакция, която провокира експлозия, уточнява Франс прес.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) нужното количество за такава реакция е 42 кг обогатен уран. Така по този начин Северна Корея би разполагала теоретично с количество, достатъчно за около 50 атомни бомби.

За сравнение, преди войната с Израел, Иран е разполагал през юни тази година със запаси от около 400 кг уран, обогатен до 60%, чието наличие все още остава неясно след конфликта.

Севернокорейският лидер Ким Чен-Ун уточни тази седмица, че би бил склонен към преговори със САЩ, при условие че Пхенян запази ядрения си арсенал.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK